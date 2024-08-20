«Авито» начнет сотрудничать с производителями автозапчастей

Фото: Телеканал «360»

Компания «Авито» подписала соглашение о намерениях сотрудничества с производителями автозапчастей. Целью договора стало обеспечение безопасности покупателей.

По статистике, каждый третий автомобилист в России покупает запчасти на классифайде.

«Для нашего потребителя крайне важно покупать оригинальную запчасть, на которую будет распространятся гарантия», — отметил руководитель категории «Запчасти и Автосервисы» Алексей Головин.

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Первыми партнерами «Авито» стали дочерняя компания группы «АвтоВАЗ» LADA Цифра и официальные представители брендов LYNXauto и METEOR. Компании предоставят информацию об официальных представителях и подтвердят наличие у них гарантии на автокомпоненты.

Найти нужный товар поможет поисковый фильтр. Компании на платформе верифицируют и выдадут им информационные бейджи.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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«Мы используем гарантийные условия уже давно. И наши партнеры, которые работают с нами достаточно длительное время, это и автосервисы, и дистрибьюторы прекрасно понимают, как работает наша гарантия», — рассказал исполнительный директор ООО «ЛН Дистрибьюция» Алексей Гусятников.

«Авито» планирует к 2027 году распространить гарантии более чем на половину ассортимента новых запчастей. А, значит, рынок автокомпонентов станет безопаснее.

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