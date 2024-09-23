«Авито Авто»: спрос на гибриды и электрокары в РФ вырос в 4 раза

В период лета 2024 года в России наблюдается четырехкратный рост интереса к автомобилям-гибридам по сравнению с тем же временем годом ранее. Эти данные были представлены в исследовании «Авито Авто», сообщила «Газета.Ru» .

Аналитики провели обзор спроса, предложения и цен на гибридные автомобили и электромобили в промежутке с июня по август 2024 года. В сравнении с прошлогодними значениями, интерес к гибридам возрос в четыре раза, а к электромобилям — на 80%.

По сравнению с весной текущего года, спрос на гибриды увеличился на 19%, а на электрокары — на 11%. Количество предложений по продаже гибридных автомобилей в России летом 2024 года увеличилось на 340% по сравнению с прошлым летом и на 12% по сравнению с весной 2024 года.