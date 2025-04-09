«Авито Авто»: наибольшая активность продавцов машин в России наблюдается днем

Эксперты «Авито Авто» проанализировали поведение пользователей платформы в 2025 году и пришли к выводу, что наибольшая активность продавцов и покупателей автомобилей в России наблюдается с 12 до 17 часов. Об этом написали «Известия» .

В этот период происходит 42% всех контактов с продавцами. Вечерние часы, с 18:00 до 23:00, привлекают 29,6% взаимодействий, а утренний период, с 6:00 до 11:00, занимает 23%. Ночная активность минимальная — всего 5% контактов приходится на время с полуночи до пяти утра.

Активность покупателей сохраняется на высоком уровне в течение всей недели, незначительно снижаясь лишь в пятницу и субботу — максимум на один процентный пункт.