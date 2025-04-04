«Авито Авто»: Lada Priora оказалась самой востребованной б/у машиной у россиян

В первом квартале 2025 года наибольшей популярностью среди россиян пользовались автомобили с пробегом марки Lada, причем самой востребованной моделью стала Priora. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на результаты исследования сервиса «Авито Авто».

Lada заняла лидирующую позицию с долей интереса пользователей в 27,8%. За ней следуют Toyota (7,1%), Hyundai (5,1%), Kia (4,9%) и Volkswagen (4,6%).

Среди конкретных моделей наиболее популярными оказались Lada Priora, Granta, 2114 Samara и 2107. Пятерку замыкают Toyota Camry, Lada Kalina, 4×4 («Нива»), Ford Focus, Hyundai Solaris и Lada 2110.

Самая высокая стоимость среди наиболее востребованных б/у моделей была зафиксирована у Toyota Camry — 2,15 миллиона рублей. Все остальные варианты стоят менее одного миллиона рублей.