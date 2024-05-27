«Авито Авто»: китайская марка Zeekr стала лидером по спросу у россиян в сегменте электрокаров
Китайская марка Zeekr оказалась самой популярной в сегменте электрокаров по спросу у россиян с начала марта по конец мая. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные «Авито Авто».
В топ также попали Rolls-Royce, Xiaomi, LiXiang и Volkswagen. Среди моделей наибольшим интересом пользуется Zeekr 001, средняя стоимость которой составляет 7,39 миллиона рублей.
В доле спроса на новые электромобили лидируют Москва и область. Следом идут Краснодарский край, Петербург и Ленобласть.
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