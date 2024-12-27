«Авилон»: в 2025 году российский авторынок пополнится 15 новыми моделями

Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров сообщил «Российской газете», что в 2025 году российский автомобильный рынок пополнится примерно 15 новыми и обновленными моделями.
Среди ожидаемых новинок — кроссовер GS4 от бренда GAC, который планируется выпустить во втором квартале следующего года. Компания Chery собирается представить обновленную версию модели Tiggo 7 Pro. Бренд Jaecoo готовится запустить новый кроссовер J5 и обновить модель J7. Одним из ключевых продуктов марки Omoda станет флагманский кроссовер C7, релиз которого намечен на март 2025 года. Jetour намерен презентовать кроссовер T1 в первой половине будущего года, а также обновить полноприводный кроссовер X90 Plus, написали «Известия».
Кроме того, концерн FAW привезет в Россию среднеразмерный лифтбэк Hongqi H6 и премиальный седан Hongqi L1. От отечественных производителей ожидается выпуск семейного семиместного кроссовера «Москвич 8».
Росавиация озвучила новые данные о крушении Embraer 190. Главное
Лифт с 2 девушками рухнул на станции МЦД «Новогиреево»
Автоинспекторы в Лобне провели мастер-класс для школьников
Турнир по мини-футболу «Кубок отцов» прошел в Дмитрове
Незаконно построенный хостел снесут в мытищинской деревне Бородино
Новый поезд «Москва-2026» появится в столичном метро в 2025 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте