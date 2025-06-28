Аналитик Тузов посоветовал не ждать возвращения западных автобрендов

Авторынок России претерпевает значительные перемены, и многие задаются вопросом, возможно ли возвращение крупных иностранных автопроизводителей и восстановление прежней структуры. В беседе с Quto ситуацию прокомментировал автоэксперт Алексей Тузов.

Несмотря на периодически появляющиеся слухи о скором возвращении известных европейских и азиатских автомобильных брендов, в ближайшее время ожидать такого сценария не приходится, заявил специалист.

По его словам, одна из главных причин невозможности быстрого восстановления прежней картины рынка — отсутствие налаженной системы официального обслуживания машин указанных брендов. Прежде чем возобновлять продажи новых машин, необходимо восстановить инфраструктуру сервиса и обеспечить качественное обслуживание существующего автопарка, добавила Neva.Today.