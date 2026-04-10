Аналитик Целиков связал рост продаж европейских машин в РФ с психологическим фактором

В России увеличился спрос на автомобили из Японии и Европы. Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков назвал причины возвращения глобальных брендов на российский рынок, сообщил «ФедералПресс» .

По словам эксперта, покупатели в начале 2025 года откладывали решение о покупке, ожидая возвращения привычных марок. Параллельно они копили деньги на депозитах под высокие ставки. Теперь неопределенность спала, а доходность вкладов снижается — отложенный спрос выходит на рынок.

Специалист также обратил внимание на психологический фактор. Введение в декабре ограничения в 160 л. с. для льготного утилизационного сбора создало у покупателей ощущение, что «занавес скоро закроется совсем». Это подстегнуло спрос на параллельный импорт автомобилей марок Toyota, Mazda, Volkswagen, BMW и других.