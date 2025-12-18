Агентство «Автостат»: спрос на автомобили с пробегом в ноябре снизился по сравнению с октябрем

По данным аналитического агентства «Автостат» , в ноябре 2025 года продажи легковых автомобилей с пробегом составили 588,7 тыс. единиц. Это на 9,9% меньше, чем в октябре, но на 12,2% больше по сравнению с ноябрем прошлого года.

Lada остается лидером на вторичном рынке: за последний месяц осени было приобретено 134,7 тыс. таких машин. На втором месте — Toyota (58,9 тыс.), за ней следуют Kia и Hyundai (34,8 тыс. и 33,3 тыс. соответственно). Volkswagen замыкает пятерку лидеров с результатом 25,8 тыс. машин, написали «Известия».

Среди моделей лидером остается седан Lada/ВАЗ 2107 — в ноябре россияне купили 12,6 тыс. «семерок». Далее следуют Kia Rio (11,2 тыс. шт.) и Hyundai Solaris (10,9 тыс. шт.).

Эксперты агентства «Автостат» отметили, что в конце осени в Россию было ввезено 59,8 тыс. подержанных машин. Это чуть меньше октябрьского рекорда (59,9 тыс. шт.). По их мнению, высокие объемы импорта связаны с новым утилизационным сбором, который вступил в силу с 1 декабря.

Также агентство сообщило, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в ноябре 2025 года составила 3,54 млн рублей. Это на 2,9% выше, чем в октябре, и на 16% больше, чем в ноябре прошлого года. Средневзвешенная цена на легковые машины с пробегом осенью также начала расти и установила в ноябре рекорд — 1,3 млн рублей.