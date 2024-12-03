Адвокат Пахомов рассказал, что один пассажир может выкупить любое количество мест в вагоне

Любой пассажир может выкупить в поезде не только отдельное купе, но и вообще неограниченное количество мест. Об этом News.ru рассказал адвокат Константин Пахомов.

По его словам, если в купе еще свободны все полки, и у человека хватает денег, чтобы выкупить его целиком, то ничто не мешает ему сделать так. Кроме того, в этом случае человеку не придется дополнительно оплачивать перевозку своего питомца.

Адвокат добавил, что выкуп любого количества мест возможен не только в купейном, но и в плацкартном вагоне. Обычно этой возможностью пользуются те, кто не хочет ехать с посторонними людьми или все время держат питомца в переноске.