Врач Пучкова: ИИ помогает лучше понять факторы, влияющие на продолжительность жизни

Искусственный интеллект оказал положительное воздействие на исследования в области долголетия. Об этом рассказала маммолог Ольга Пучкова в беседе с РИАМО .

По ее словам, алгоритмы помогают анализировать все данные о геноме и образе жизни пациента. Кроме того, учитываются сведения из медицинской истории. Такой подход позволяет лучше понять факторы, влияющие на здоровье человека.

Врач также рассказала о планах по созданию системы, которая сможет прогнозировать вероятность развития опасных состояний.