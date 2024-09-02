Врач Пучкова: ИИ помогает лучше понять факторы, влияющие на продолжительность жизни

Искусственный интеллект оказал положительное воздействие на исследования в области долголетия. Об этом рассказала маммолог Ольга Пучкова в беседе с РИАМО.

По ее словам, алгоритмы помогают анализировать все данные о геноме и образе жизни пациента. Кроме того, учитываются сведения из медицинской истории. Такой подход позволяет лучше понять факторы, влияющие на здоровье человека.

Врач также рассказала о планах по созданию системы, которая сможет прогнозировать вероятность развития опасных состояний.

«Кубань, Турция, Кавказ». Россиянам назвали самые популярные курорты в сентябре и октябре

Запланированная сенсация. На выборах в Тюрингии и Саксонии побеждают «пророссийские» силы

Митинги под лозунгами защиты демократии от проявлений нацизма прошли в сотне немецких городов. Saxony

Для детей на выставке «Москва промышленная. Город будущего» организуют мастер-классы

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Дело «королевы марафонов» дошло до суда. Какой срок грозит Елене Блиновской?

Секс после пятидесяти. В чем особенности зрелого удовольствия?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте