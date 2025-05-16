Власти Петербурга поддержат IT-бизнес новой программой акселерации

В Санкт-Петербурге анонсировали запуск программы, направленной на ускорение развития малого и среднего IT-бизнеса. О планах по запуску нового проекта сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков в своем Telegram-канале, написала gazeta.spb.ru .

Центр поддержки экспорта с июня по август проведет серию мероприятий, на которых предприниматели смогут узнать о внешнеэкономической деятельности и экспорте IT-технологий.

В рамках программы участники будут разрабатывать проекты по выходу на международные рынки. Лучшие из них представят на бизнес-миссии в Индии.

Поляков подчеркнул, что развитие IT-сектора — одно из приоритетных направлений для города, и призвал IT-компании воспользоваться возможностью для масштабирования бизнеса.