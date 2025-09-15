В РАН высказали предположение о появлении киборгов к концу 2030-х годов

Президент Российской академии наук Геннадий Красников высказал предположение о появлении киборгов к концу 2030-х годов. В интервью РИА «Новости» он отметил стремительное развитие технологий и возможность расширения человеческих возможностей с помощью цифровых и бионических компонентов.

Ученый рассказал, что будущие киборги получат дополнительную память, инфракрасное зрение и улучшенный слух. Робототехника достигнет такого уровня, что машины станут «человекоподобными и эмпатичными», и разница между человеком и машиной будет едва заметна, написал «Ридус».

Для реализации таких технологий потребуется дальнейшее развитие сетей связи 5G, 6G и следующих поколений, считает Красников. Это позволит создать мощные центры суперкомпьютеров для обучения автономных роботов и искусственного интеллекта.