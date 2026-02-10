В работе MAX зафиксировали сбои на фоне замедления Telegram

Пользователи мессенджера MAX столкнулись с перебоями в его работе на фоне замедления Telegram. Об этом сообщил сервис Detector404 .

За минувший час сайт получил 455 жалоб, за сутки — 819. В общей сложности, по оценкам, сбои могли заметить до 40 тысяч человек. Активнее всего на проблемы жалуются жители Мурманской области, Москвы и Забайкальского края.

UPD. В пресс-службе компании опровергли сбои и подчеркнули, что мессенджер работает в штатном режиме.

Ранее Роскомнадзор официально объявил о замедлении Telegram из-за нарушений российского законодательства. В ведомстве заявили, что неоднократно предупреждали компанию о последствиях.

Тем временем против мессенджера составили восемь административных протоколов на общую сумму 64 миллиона рублей. Первые два из них Таганский суд Москвы планирует рассмотреть уже 11 февраля.