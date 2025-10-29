В Нижнем Новгороде создадут ИТ-пространство и кампус международного уровня

Глава Нижегородской области Глеб Никитин объявил о строительстве в Нижнем Новгороде инновационного кампуса «НЕЙМАРК». Об этом написал Life.ru .

Учебные программы будут ориентированы на искусственный интеллект и кибербезопасность. Рядом с кампусом возведут ИТ-квартал с технопарком, офисами и коворкингами для стартапов.

Никитин подчеркнул: «Мы создаем экосистему, где студенты смогут решать реальные задачи, а бизнес — находить свежие кадры».

По словам главы региона, здесь будут развиваться технологии вместе с традициями.