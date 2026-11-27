МВД: удаленные фото и сообщения могут оставаться в корзине и в облачных сервисах

Удаленные снимки и тексты иногда сохраняются какое-то время в корзине, облачных сервисах и на серверах цифровых платформ. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Что происходит с информацией после удаления? Корзина. Многие приложения временно сохраняют удаленные файлы, позволяя пользователю восстановить их в течение определенного срока», — заявили в ведомстве.

Также данные могут храниться в облачных сервисах, в резервных копиях и на иных устройствах с синхронизацией. Иногда при стирании файла система только отмечает его область как свободную для записи новых сведений — сами данные способны еще какое-то время оставаться в памяти устройства.

Еще удаленные сведения могут находиться на серверах цифровых платформ. Когда и как они исчезают окончательно, определяется устройством сервиса, его правилами хранения и требованиями закона.