В АЛРОСА объявили о создании инновационной установки для добычи алмазов

В России появился новый универсальный сепаратор, который позволяет более эффективно извлекать алмазы из кимберлитовой руды. Установку представили специалисты инновационного центра «Буревестник», Удачнинского горно-обогатительного комбината и Центра инноваций и технологий АЛРОСА, представители которой и объявили о разработке. Об этом сообщил RT .

Модель сочетает две технологии анализа, что помогает повысить точность и увеличить производительность в три-четыре раза по сравнению с аналогами. Оборудование можно использовать прямо на месторождениях. Проект уже прошел сложный этап научных исследований и опытно-конструкторских работ.

Обогащение руды — ключевой этап в процессе добычи алмазов. Специальные устройства, сепараторы, помогают извлекать драгоценные минералы из больших объемов породы. Они работают на основе люминесценции: камни светятся под воздействием рентгеновского излучения, и система фиксирует эти вспышки.