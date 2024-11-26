Университет ИТМО: российские БПЛА обеспечат системами компьютерного зрения с ИИ

Российские гражданские дроны получат системы компьютерного зрения с искусственным интеллектом. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Национального исследовательского университета ИТМО.

Технологией оснастят беспилотники, которые будут проводить мониторинг состояния трубопроводов, экологический контроль и агрохимическую обработку полей. Так, система станет определять болезни у сельскохозяйственных культур.

По мнению ученых, новое решение позволит повысить автономность БПЛА. Летательные аппараты смогут эффективнее выполнять задачи навигации и мониторинга. На реализацию проекта планируют выделить 162 миллиона рублей.