Университет ИТМО: российские БПЛА обеспечат системами компьютерного зрения с ИИ

Российские гражданские дроны получат системы компьютерного зрения с искусственным интеллектом. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Национального исследовательского университета ИТМО.
Технологией оснастят беспилотники, которые будут проводить мониторинг состояния трубопроводов, экологический контроль и агрохимическую обработку полей. Так, система станет определять болезни у сельскохозяйственных культур.
По мнению ученых, новое решение позволит повысить автономность БПЛА. Летательные аппараты смогут эффективнее выполнять задачи навигации и мониторинга. На реализацию проекта планируют выделить 162 миллиона рублей.
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