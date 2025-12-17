Роботы, похожие на человека, будут играть важную роль в освоении космоса. Такое мнение высказал руководитель образовательной программы «Искусственный интеллект» НИЯУ МИФИ Роман Душкин в новом выпуске подкаста «Давайте разберемся», сообщили « Известия ».

По словам эксперта, современный мир создан для человека и адаптирован под его физиологические потребности. Поэтому робот-помощник, который будет функционировать в этом мире, должен быть антропоморфным.

Душкин отметил, что человекоподобные роботы необходимы для колонизации Марса, ведь освоенные территории должны быть удобными именно для людей.