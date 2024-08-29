Ученый Эйсмонт: спутники Илона Маска могут превратить небо над Землей в свалку

Американский предприниматель Илон Маск собирается запустить на земную орбиту десятки тысяч спутников Starlink. В беседе с сайтом телеканала «Звезда» планы бизнесмена прокомментировал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

По его мнению, подобная деятельность Маска может превратить небо над нашей планетой в свалку. Любая неполадка сделает аппараты бесполезными объектами, мешающими космическим наблюдениям.

Ученый напомнил, что ни одно техническое устройство не имеет стопроцентную надежность. Уже сейчас на околоземной орбите находятся порядка 35 тысяч мусорных фрагментов.

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