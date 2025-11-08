Ученые СПбГЭТУ ЛЭТИ выявили уязвимости «умных» камер видеонаблюдения

Специалисты из СПбГЭТУ ЛЭТИ обнаружили, что записи с «умных» камер видеонаблюдения могут быть украдены злоумышленниками. Об этом сообщил « Петроград » со ссылкой на пресс-службу вуза.

Эксперимент, проведенный в условиях отсутствия посторонних сигналов, показал уязвимость IoT-камер к электромагнитным атакам. Выяснилось, что такие устройства способны не только записывать видео, но и анализировать данные, взаимодействуя с другими аппаратами.

Разработанный учеными алгоритм продемонстрировал, что злоумышленники могут получать доступ к видеозаписям. Сотрудники университета подчеркнули, что даже новейшие протоколы защиты не обеспечивают полную безопасность хранения.