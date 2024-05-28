Цифровой эсперт Савченко призвал не заряжать смартфон от пауэрбанка в жару

Не стоит заряжать гаджеты в жару от пауэрбанка, это может спровоцировать повреждение аккумулятора. Об этом «Известиям» рассказал проректор по цифровому развитию и информационным технологиям Государственного университета просвещения Виталий Савченко.

Он объяснил, что при высоких температурах аккумулятор — наиболее уязвимая часть смартфонов. Поэтому перед зарядкой нужно снимать чехол, который мешает нормальному охлаждению устройства.

«Если вам необходимо зарядить смартфон на улице в жаркую погоду, делайте это в тени, чтобы уменьшить воздействие солнечных лучей. Убедитесь, что ваш пауэрбанк имеет защиту от перегрева и перегрузки», — отметил эксперт.

Он также посоветовал постоянно проверять, чтобы гаджет не перегревался.