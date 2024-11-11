ЦИАМ сообщил о разработке гибридной силовой установки для самолетов

Московские инженеры занимаются разработкой гибридной силовой установки, рассчитанной на региональные самолеты вместимостью до 100 человек. Об этом сообщил генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) Андрей Козлов в беседе с RT .

По его словам, особенностью устройства станет использование жидкого водорода в качестве хладагента. Таким образом получится увеличить мощность электрических машин почти в три раза.

Глава предприятия также указал на перспективу применения водорода как топлива. Сжигание данного газа не сопровождается выделением углекислого. Кроме того, наблюдается повышение энергии на единицу массы.