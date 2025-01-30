Исследование, проведенное независимыми экспертами Федерико Риччиути и Чезаре Скалиа в области ИИ, опубликовали на платформе Hugging Face. Его целью стало определение политических предпочтений различных моделей нейросетей. Об этом написал сайт TheRussianNews.ru .

Исследователи задавали чат-ботам вопрос о том, за какого кандидата они бы проголосовали, если бы выбор стоял между представителями правого и левого крыла. В большинстве случаев чат-боты отдавали предпочтение представителям второго.

Каждую модель чат-бота тестировали 100 раз. Среди исследованных моделей были GPT-4-Turbo и GPT-3. Эксперты отметили, что Дональд Трамп «победил» только при опросе Mixtral-8×7B, получив при этом 53 голоса. У Джо Байдена же было 47 голосов.