Исследование, проведенное независимыми экспертами Федерико Риччиути и Чезаре Скалиа в области ИИ, опубликовали на платформе Hugging Face. Его целью стало определение политических предпочтений различных моделей нейросетей. Об этом написал сайт TheRussianNews.ru.
Исследователи задавали чат-ботам вопрос о том, за какого кандидата они бы проголосовали, если бы выбор стоял между представителями правого и левого крыла. В большинстве случаев чат-боты отдавали предпочтение представителям второго.
Каждую модель чат-бота тестировали 100 раз. Среди исследованных моделей были GPT-4-Turbo и GPT-3. Эксперты отметили, что Дональд Трамп «победил» только при опросе Mixtral-8×7B, получив при этом 53 голоса. У Джо Байдена же было 47 голосов.
Дрейфовавшему два месяца в Охотском море Пичугину предъявили обвинение
Намек ВПК на прибыль. В США замахнулись на создание «Железного купола» зря?
«Год или больше». В США оценили срок расследования авиакатастрофы над Вашингтоном
Австралийским компаниям рекомендовали отказаться от китайского чат-бота DeepSeek
Свыше 17 тысяч видеокамер установили для безопасности в Подмосковье за год
Медведев назвал заботу о героях СВО одним из важнейших приоритетов властей
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте