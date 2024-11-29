Телеканал «Звезда»: россиянам показали процесс создания допзащиты для БМП-3 и БМД-4

Корреспондент телеканала «Звезда» побывал на производстве, где изготавливают боевые машины десанта БМД-4 и боевые машины пехоты БМП-3. Он смог понаблюдать за процессом создания дополнительной защиты для военной техники.

Рабочие нагревают лист стали до температуры почти в тысячу градусов, выкатывая его из печи каждые пять минут. Затем сталь загоняется под пресс, давление которого достигает более тысячи тонн. Этот участок считается первым этапом производства комплектов дополнительной защиты для корпусов боевых машин.

Дополнительная защита нужна, чтобы выдерживать огонь прямой наводки. Испытание проходят лишь те партии, которые не имеют сколов, трещин и прямой пробоины, рассказал телеканал.