Техэксперт Вишневский посоветовал обновлять ПО, чтобы продлить срок службы гаджета

Не стоит игнорировать выход обновления программного обеспечения для своих гаджетов. Об этом РИАМО рассказал специалист по мобильному оборудованию Антон Вишневский.
По его словам, своевременное обновление ПО поможет продлить срок службу мобильного телефона или другого гаджета. В частности, благодаря нему заряд устройства будет расходоваться более экономично.
Как добавил сайт KP.RU, чтобы аккумулятор прослужил дольше, не нужно бросать телефон в жару под открытым солнцем. А также в холодное время года эксперт посоветовал хранить гаджеты в теплом месте и реже использовать на морозе.
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