Техэксперт Казаков: полная разраядка телефона сокращает срок его службы

Постоянная полная разрядка аккумулятора смартфона может сократить срок его службы и снизить общую емкость батареи. Об этом рассказал технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков в беседе с «Газетой.ru».

По словам эксперта, в таком случае пользователю придется заряжать свой гаджет намного чаще. Батарею не нужно полностью разряжать, чтобы она служила дольше. Оптимальнее всего держать уровень заряда в диапазоне от 20 до 80%.

Такие меры позволят медленнее расходовать так называемые циклы зарядки, не подвергая аккумулятор стрессу, отметил Казаков.