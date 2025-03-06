Сколковский институт и правительство Киргизии договорились об общих ИИ-проектах

Сколковский институт науки и технологий и правительство Киргизии договорились о реализации программ в сфере использования искусственного интеллекта. Об этом сообщили « Государственные новости ».

Россия входит в число мировых лидеров по применению нейросетей, занимая место в десятке стран с наибольшим объемом вычислительных ресурсов, использующих эту технологию.

Одним из основных направлений российско-киргизского сотрудничества в области ИИ станут экологический сектор и предупреждение чрезвычайных ситуаций. В России технология уже активно используется для предсказания природных катаклизмов, таких как заморозки, засухи, наводнения и пожары. Планируется распространять эти знания и в соседней стране.

Благодаря взаимодействую с РФ республика получит возможность достичь технологического суверенитета, снизив зависимость от импортированных западных и китайских решений в области информационных технологий.