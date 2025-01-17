Бывший руководитель PlayStation Шухей Йошида объяснил, почему компактная приставка PlayStation Vita не оправдала ожидания компании и не смогла добиться успеха. Об этом сообщил сайт therussiannews.ru.
Устройство вышло в 2011 году и задумывалось как замена PlayStation Portable. Йошида отметил, что Vita обладала множеством недостатков, и выделил основные причины неудачи.
Среди них — высокая себестоимость. Производственный процесс включал создание сенсорной панели на задней стороне, что увеличило затраты, пояснил ветеран игровой индустрии. Он также указал на недовольство пользователей необходимостью покупки специальных карт памяти, которые не работали с другими консолями.
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