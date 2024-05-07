«Санкт-Петербург»: инженеры ГУАП создали инновационный пожарный датчик | 360°

Технологии 07 мая 2024, 15:21 «Санкт-Петербург»: инженеры ГУАП создали инновационный пожарный датчик

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Инженеры Государственного университета аэрокосмического приборостроения Северной столицы (ГУАП) разработали инновационный пожарный датчик. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Устройство помогает фиксировать возгорание быстрее существующих аналогов. Его чувствительность превышает показатели обычной противопожарной системы.

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Так, прибор выявляет пламя зажигалки на расстоянии пяти метров. Он даже способен отличить настоящее возгорание от ложной тревоги.