RuNews24.Ru: российские микроконтроллеры успешно протестировали на платформе Engee

Создатели российской системы моделирования и проектирования встраиваемых алгоритмов под названием Engee сообщили о новом успешном тестировании. Об этом сообщил RuNews24.Ru .

Управляющий код, который был полностью сгенерирован в отечественной среде моделирования Engee, успешно работал на микроконтроллерах «МИК 32 Амур», разработанных компанией Микрон.

Микроконтроллеры и микропроцессоры в современном мире электроники играют ключевую роль. В рамках электронной схемы они выступают в роли мини-компьютера. Их активно используют в различных устройствах в качестве систем управления отдельных блоков.

Микроконтроллеры могут автоматизировать работу множества приборов благодаря загружаемым в них программным алгоритмам, которые обрабатывают вычислительные ресурсы и хранят данные от всех подключенных входов.

Для тестирования «МИК 32 Амур» использовался программный код, разработанный в России.