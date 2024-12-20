RT: краснодарские специалисты начали наращивать выпуск устройств «Сова»

Специалисты из Краснодара увеличивают производство устройства под названием «Сова», которое может перехватить видеосигнал FPV-дрона противника на расстоянии до десятков километров. Об этом написал RT.
Как рассказал основатель компании «Гагарин. Лаборатория электроники» Александр Барашков, максимальная дальность работы этого устройства достигает 91 километр.
«Сова» представляет собой прежде всего выносной модуль, принимающий изображение с FPV-дрона и выполняющий функции ретранслятора видеосвязи. Кроме того, устройство успешно перехватывает каналы передачи видео от вражеских дронов, отметил собеседник издания.