RT: компания 3mx рассказала о возможностях обновленного дрон-детектора «Булат»

Директор по развитию компании 3mx Сергей Шандобыло в беседе с RT рассказал о возможностях обновленного дрон-детектора «Булат», который принадлежит к четвертому поколению.

Так, специалисты обновили сенсор, добавив улучшенный интерфейс и нейросеть, которая точнее обнаруживает другие дроны и отличает сигнатуры помех. Теперь устройство, по словам Шандобыло, стало мощнее, производительнее и умнее. Собеседник уточнил, что в «Булате» нет незакрытых лазеек в диапазонах, потому что в нем используются оригинальные схемотехника и ПО.

Что касается высокоэффективных детекторов «Юрка» и «Тень», они способны фиксировать все основные типы БПЛА.