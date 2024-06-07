Робота с ПМЭФ-2024 выставили на продажу

Робота-трансформера со стенда Подмосковья на Петербургском международном экономическом форуме выставили на «Авито» . За одну из главных достопримечательностей форума попросили почти миллион рублей.

Красный робот-трансформер встречал гостей и шутил об экономике. Он приглашал в Подмосковье, говорил об импортозамещении и сыпал афоризмами на новый лад, например, «Поднимите мои стальные веки, я хочу это видеть» и «Наша экономика под железной защитой — инфа сотка».

Подмосковного трансформера собрали из деталей гибридных и электрических авто, которые в скором времени начнут выпускать в регионе. На плечах и лодыжках закрепили покрышки, туловище стилизовали под двигатель внутреннего сгорания, а грудь — под панель в стиле EXEED RХЕ.

Высота робота — четыре метра. Он — отечественной сборки, гибкий и подвижный. Владелец объявления заявил, что трансформер хорошо подойдет к современному интерьеру, и запросил за него 999 999 рублей. Он указал, что продажа срочная.

На стенде Московской области работал еще один робот — Женя. Его сделали максимально похожим на человека.