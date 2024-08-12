Разработчик Фегон посоветовал создавать резервные копии программного обеспечения

Недавний сбой Microsoft парализовал работу крупных банков, аэропортов, больниц и супермаркетов по всему миру. Сделать работу сервисов бизнеса и госучреждений более стабильной поможет создание резервных копий программного обеспечения, рассказал руководитель групп разработки в TenChat Сергей Фегон сайту RuNews24.ru.

По словам эксперта, важно также поддерживать копии в актуальном состоянии. Кроме того, стоит проводить учения по восстановлению системы из резервной копии на тестовых окружениях, пользоваться проверенным ПО и библиотеками от вендоров.

Фегон отметил, что сбой настольных компьютеров под управлением операционной системы Windows показал зависимость от технологий и проприентарного ПО.

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