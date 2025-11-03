«Радиостанция Судного дня» передала первое сообщение в ноябре

Первый сигнал в ноябре передала «Радиостанция Судного дня», выдав в эфир слово «сугубый». Об этом сообщил отслеживающий активность «Жужжалки» Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

Сообщение из единственного слова вышло в эфир в 15:36 по московскому времени.

В последний раз коротковолновая радиостанция УВБ-76 включалась 29 октября, передав слушателям слово «тормомозг».

«Жужжалка» работает с 1970-х годов, и большую часть времени на работающей частоте звучит непрерывный гудящий сигнал, который изредка прерывают голосовые сообщения, передающие цифры и кодовые слова, чье содержание радиолюбители пытаются разгадать уже много лет.

По одной из версий, радиостанция связана с военными. Об этом свидетельствует закономерность появления голосовых сигналов в преддверии или во время важных политических событий.