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    Программист Рыбников объяснил, почему смартфон расходует трафик в режиме ожидания

    Преподаватель Рыбников посоветовал загружать обновления только по Wi-Fi

    Фоновая загрузка файлов и синхронизация с облаком незаметно расходуют пакет интернета. Старший преподаватель РТУ МИРЭА Андрей Рыбников объяснил, как сохранить гигабайты, сообщает Life.ru.

    Один из главных потребителей трафика — автоматическое копирование фото и видео в облако. Ролики высокого разрешения могут занимать несколько гигабайт. Рыбников посоветовал разрешить резервное копирование крупных файлов и обновление приложений только через Wi-Fi. На Android настройки обновлений доступны в Google Play, на iPhone — в App Store.

    Даже дома телефон может переключаться на сотовую сеть при нестабильной связи с роутером. Стоит проверить параметры такого переключения: на iPhone это функция помощи Wi-Fi, на Android настройки зависят от модели и производителя.

    Мессенджеры автоматически скачивают вложения, а соцсети заранее подгружают ролики. Для экономии эксперт рекомендовал ограничить автозагрузку файлов, снизить качество видео и отключить автовоспроизведение. Сообщения и уведомления продолжат поступать.

    Полностью запрещать фоновую работу приложений не нужно. Лучше найти главных потребителей трафика в настройках смартфона и включить режим экономии данных. Перед поездкой за границу важно проверить тариф и ограничить фоновые загрузки: роуминг может стоить дороже, а туристические SIM-карты часто имеют небольшой пакет интернета.

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