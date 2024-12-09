Программист Мисакян: составление плана тренировок с помощью нейросети поможет сэкономить на услугах тренера

Сегодня 30% россиян используют технологии искусственного интеллекта (ИИ) в рабочих делах, еще 56% — в повседневной жизни. Так, нейросетям делегируют планирование семейного бюджета и онлайн-покупки. О других способах применения ИИ рассказал CEO школы программирования YCLA Coding Азгануш Мисакян в беседе с сайтом «Газета.Ru» .

Специалист отметил, что с помощью нейросетей можно сэкономить порядка шести тысяч рублей на услугах фитнес-тренера, поручив им составление индивидуального плана тренировок с учетом физических показателей и личных предпочтений.

Кроме того, ИИ используют в качестве карманного советника, который пишет поздравления близким, составляет сообщения коллегам и помогает собирать чемодан. Эти возможности позволяют выделить свободное время и посвятить его более важным делам, добавил Мисакян.