Программист Ярмолинский сообщил, что НТО не похожа на другие олимпиады

«Мой путь в Национальной технологической олимпиаде начался давно, еще в 2018 году. С тех пор я старался не упускать возможности принять участие в этом уникальном мероприятии», — сказал он.

По словам Арсения, НТО не похожа на другие олимпиады, поскольку в ней акцент сделан именно на практических умениях участников, а не на теоретических знаниях. Особенно это важно для программистов, ведь в их сфере хорошего специалиста определяет умение сделать что-то своими руками.

Сейчас лауреат преподает новому поколению участников НТО и готовит их к конкурсным испытаниям. Он объясняет, как лучше работать в стрессовых условиях, и уже подготовил несколько победителей олимпиады.

Ранее в Москве прошла церемония награждения первой премии «Факел», которая присуждается молодым людям, принимавшим участие в НТО и уже достигшим успеха в профессиональной деятельности, науке и социальных проектах.