Профессор Юрасов указал на успехи РФ в импортозамещении в сфере микроэлектроники

Важной целью многих отраслей промышленности является снижение уровня зависимости от зарубежных технологий. Каких успехов РФ достигла в импортозамещении в сфере микроэлектроники, рассказал RT профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

По его мнению, доля импорта сократится до 55% за семь лет. Большую роль в вопросе играют меры господдержки, которые считаются ключевым фактором развития индустрии производства кремниевых пластин, пояснил эксперт.

Он также напомнил, что в Калининградской области осуществляется строительство завода, где будут выпускать кремниевые пластины и солнечные ячейки для сбора электростанций.