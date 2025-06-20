Представитель TenChat Жадан назвал совместную работу нейросети и человека более качественной

Специалисты из Массачусетского технологического университета сообщили, что искусственный интеллект негативно сказывается на когнитивных функциях человека. Их исследование показало: при частом обращении к нейросетям у людей ухудшаются память, креативность и нейронная активность. Однако руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан в беседе с ИА НСН заявил, что ситуация не так однозначна.

«Я здесь не вижу никакой проблемы, это просто доказательство, что если человек не является экспертом в своей области, то ему сложнее выполнить какую-нибудь задачу. Когда работник тратит ресурс на то, чтобы создать что-то с нуля, то он проведет за задачей больше времени, чтобы погрузиться в нее», — сказал он.

Жадан отметил, что текст, который написала нейросеть, а потом улучшил человек, будет выглядеть лучше, чем тот, который целиком был создан сотрудником.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург ранее высказался в пользу использования нейросетей в образовательном процессе для школьников.