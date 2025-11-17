Представитель лейбла S&P Digital Ким рассказала, как ИИ меняет музыкальную индустрию

Технологии искусственного интеллекта оказывают значительное влияние на музыкальную индустрию. Директор по вопросам бизнеса и внешним связям музыкального лейбла S&P Digital Ольга Ким сообщила в пресс-центре ИА НСН , что ИИ-генераторы музыки могут создавать до 10 треков в секунду. Однако качество таких произведений часто оставляет желать лучшего.

«Музыкальная индустрия не относится крайне негативно к технологиям искусственного интеллекта, — сказала Ольга Ким. — Эти технологии помогают упростить творческий процесс, избавив артиста от некоторой головной боли».

По словам Ким, стриминговые сервисы уже перегружены качественным контентом, созданным реальными людьми. Конкуренция за внимание слушателей крайне высока. Ситуация может усложниться с учетом объема музыки, производимого ИИ-генераторами.

Ранее продюсер и преподаватель программы двух дипломов «Продюсер в музыкальной индустрии» (ВШЭ + РАМ им. Гнесиных) Софья Хегай заявила в пресс-центре НСН, что контент, производимый ИИ, по качеству иногда превосходит творчество многих реальных музыкантов. Это вызывает опасения у последних за свою карьеру.