Основатель бренда «Хозяин Горбушки» Кофанов: процессор iPhone 16 на 30% мощнее предшественника

Новый iPhone 16 оснащен усовершенствованной камерой с основным модулем на 48 МП, а также имеет шестиядерный процессор, который на 30% мощнее предшественника. Об этом «ФедералПресс» рассказал основатель бренда «Хозяин Горбушки» Антон Кофанов.

В смартфоне добавлена функция «визуального интеллекта», то есть при наведении камеры устройство распознает объекты и выдает информацию о них.

В России новинка будет стоить около 150 тысяч рублей за базовую версию, а топовая комплектация будет продаваться за 400 тысяч рублей. По словам Кофанова, модель стоит своих денег, поскольку является лучшей на сегодняшний день.