Оператор БПЛА назвал основное различие между моделями беспилотных аппаратов «Молния-1» и «Молния-2»

Основное различие между моделями беспилотных аппаратов «Молния-1» и «Молния-2» заключается в количестве двигателей и характеристиках грузоподъемности. Первая версия оснащена единственным двигателем, тогда как вторая имеет два двигателя, что обеспечивает повышенную мощность и эффективность полета. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».