Оператор БПЛА назвал основное различие между моделями беспилотных аппаратов «Молния-1» и «Молния-2»
Основное различие между моделями беспилотных аппаратов «Молния-1» и «Молния-2» заключается в количестве двигателей и характеристиках грузоподъемности. Первая версия оснащена единственным двигателем, тогда как вторая имеет два двигателя, что обеспечивает повышенную мощность и эффективность полета. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Оператор-сапер БПЛА «Молния-2» рассказал, что особое внимание уделяется точности движения аппарата, которая достигается путем тщательной балансировки оборудования. Траектория полета гарантирует выполнение поставленных задач и минимизирует риск отклонения от заданного маршрута.
Помимо чисто оборонительной функции, беспилотники серии «Молния» выполняют вспомогательную миссию по доставке грузов, таких как продовольствие, топливо и коммуникационное оборудование, добавил он.