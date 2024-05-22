Общественник Зыков указал на высокий интерес к российскому аналогу iPhone

Российский аналог iPhone «Р-ФОН» появится на полках магазинов в 2025 году. Сейчас смартфон на отечественной операционной системе «РОСА» уже доступен для коммерческих пользователей. Об этом рассказал глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с ИА НСН .

По его словам, «Р-ФОН» нацелен именно на корпоративный рынок. Однако для рентабельности речь должна идти о десятках тысяч продаж

«В компании уже говорили, что цена будет составлять менее 39 тысяч рублей», — добавил эксперт.

На начальных этапах отечественный гаджет не сможет конкурировать с iOS и Android. Однако к «Р-ФОН» все же проявляют высокий интерес, отметил общественник.