Названы три способа использования аферистами звонков со сбросом

Мошенники специально сбрасывают вызов после того, как абонент взял трубку. Это необходимо для проверки базы номеров, вытягивания денег и поиска способов обойти спам-защиту, сообщил RT Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

По его словам, суть таких звонков заключается в том, чтобы сыграть на любопытстве абонента и вынудить совершить ответный вызов. После этого аферисты постараются удержать человека на связи, чтобы тот потратил как можно больше денег. Бедеров предупредил, что они могут включить фоновую музыку или запись. Владелец номера получит часть выручки оператора.

«Звонок-сброс также может использоваться для проверки активности базы телефонных номеров, а также для обхода средств защиты от телефонного мошенничества», — сказал он.

Полицейские предупредили, что мошенники стали чаще искать доверчивых россиян на сайтах знакомств. Они в последний момент отменяют встречу и просят денег.