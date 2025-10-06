Медиатехнолог Агранович назвала Telegram платформой, которая создает феномен «квазижурналистики»

Основатель «Смысл Медиа» Екатерина Агранович в беседе с Life.ru рассмотрела изменения в российском медиапространстве, вызванные развитием социальных сетей. Агранович отмечает, что на сегодняшний день в медиасфере происходят серьезные изменения формата подачи информации.

Twitter (ныне X) оказывает значительное влияние на политические процессы, поскольку он позволяет политикам напрямую обращаться к широкой аудитории, минуя традиционные редакции и фильтры. Платформа способствует формированию культуры мгновенной реакции и создает атмосферу эмоциональных и конфликтных сообщений, где основным ресурсом становится внимание аудитории.

Агранович также указывает на особенность Telegram, который практически не ограничивает длину публикаций и позволяет авторам размещать аналитические материалы, документальные обзоры и экспертные мнения. Эта платформа создает феномен «квазижурналистики», где анонимные каналы берут на себя функции изданий, распространяя контент и анализируя события.