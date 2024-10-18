Конструктор Рубцов: новый БПЛА может доставлять тяжелые грузы в места без аэродромов

Специалист отметил, что указанный БПЛА осуществляет вертикальные взлет и посадку. Благодаря этому аппарат способен доставлять грузы весом 100-200 килограммов в населенные пункты без аэродромов и вертолетных площадок.

Такой беспилотник, добавил Рубцов, будет пользоваться особым спросом в труднодоступных регионах России.