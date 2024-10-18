Конструктор Рубцов: ДФО станет стартовым регионом для применения нового беспилотника

Дальневосточный федеральный округ станет стартовым регионом для использования нового дрона. Об этом заявил конструктор беспилотной авиационной системы С-76 Евгений Рубцов в беседе с сайтом « Взгляд ».

По его словам, после тестирования проект начнут запускать в остальных субъектах России. Главная задача новых БПЛА — доставка грузов между логистическими центрами и промышленными районами.

Эксперт отметил, что, например, ЯНАО и Сахалин ожидают от внедрения системы большой социально-экономический эффект. Беспилотники могут существенно улучшить качество жизни в регионах, добавил Рубцов.