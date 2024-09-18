Клименко заявил, что на данный момент невозможно сохранить анонимность в интернете

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил, почему невозможно сохранить анонимность в интернете.
Ранее член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин предложил ввести специальные меры, направленные на решение актуальных правовых вызовов на рынке метавселенных.
По словам Клименко, сейчас все страны понемногу возвращаются к разделенности. До определения метавселенной нужно решить множество вопросов. Только наличие четкого понятийного аппарата для определения общих терминов даст возможность приступить к законотворчеству в сфере виртуального пространства, добавил он.
Жители Реутова высадили 40 сосен на экоакции
Путин по видеосвязи проведет совещание по развитию Вооруженных сил
Отказ НАТО воспринимать всерьез слова Путина назвали недальновидным
Супруге участника СВО из Егорьевска помогли отремонтировать балкон
ГД подготовит изменения, связанные с вопросами знания русского языка мигрантами
Студенты колледжа «Энергия» написали всероссийские проверочные работы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте