Клименко заявил, что на данный момент невозможно сохранить анонимность в интернете

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с Общественной Службой Новостей объяснил, почему невозможно сохранить анонимность в интернете.

Ранее член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин предложил ввести специальные меры, направленные на решение актуальных правовых вызовов на рынке метавселенных.

По словам Клименко, сейчас все страны понемногу возвращаются к разделенности. До определения метавселенной нужно решить множество вопросов. Только наличие четкого понятийного аппарата для определения общих терминов даст возможность приступить к законотворчеству в сфере виртуального пространства, добавил он.